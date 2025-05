Teto desaba em cima de mulher que estava assistindo 'Premonição 6' no cinema

Para comemorar seu aniversário de 29 anos em grande estilo, Fiamma Villaverde decidiu, na última segunda-feira (19), assistir ao filme “Premonição 6: Laços de sangue” no Cinema Ocho, localizado na cidade de La Plata, na Argentina. A jovem, que estava acompanhada da filha de 11 anos e de seu marido, só não contava que, durante a exibição do longa-metragem, o teto do espaço desabaria em seu corpo.

Susto no Cinema

O episódio ocorreu quando Fiamma e sua família estavam sentados próximos à escada central da sala até que perceberam um estrondo alto que vinha do teto do cinema. Assim que as luzes da sala foram acesas, ela percebeu que havia um buraco no teto e que o seu corpo estava todo coberto de arranhões no ombro, nas costas, no joelho e no tornozelo.

Indignada, Fiamma dirigiu-se imediatamente até a bilheteria do cinema para relatar o incidente e cobrar os responsáveis os direitos por aquilo que poderia ter sido uma tragédia. Afinal de contas, o acidente teria sido muito pior se ela não estivesse levemente inclinada sobre o apoio de braço da poltrona, que foi responsável por fazer com que o pedaço de reboco não atingisse em cheio sua cabeça.

Após explicar a situação, o responsável pelo cinema tentou acalmá-la e acionou uma ambulância, que chegou ao local para levá-la ao hospital e realizar os devidos atendimentos médicos. No local, Fiamma foi diagnosticada com politraumatismo, além de ficar com diversos hematomas provocados pelo impacto do reboco. Até agora, o Cinema Ocho ainda não se pronunciou oficialmente e a jovem segue em repouso à espera de sua recuperação.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)