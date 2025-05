China lança projetos para divulgar sua cultura em meio a ameaças de tarifas dos EUA

O governo chinês anunciou nesta quinta-feira, 29, um conjunto estratégico de ações para impulsionar a internacionalização da cultura do país nos próximos dois anos.

Ao todo, 404 empresas foram reconhecidas como prioritárias para a exportação cultural no período de 2025-2026, entre elas a Migu Cultural Technology. Além disso, 121 projetos receberam status preferencial, incluindo a Plataforma Great Wall de Televisão da China. O objetivo é fortalecer a presença da cultura chinesa no exterior, incentivando empresas e iniciativas com potencial competitivo no cenário internacional.

A ação integra a implementação das diretrizes voltadas ao desenvolvimento de alta qualidade do comércio cultural externo. Desde 2007, a China realiza esse processo de seleção a cada dois anos, tendo reconhecido até hoje 3.329 empresas e 1.298 projetos em áreas como imprensa, publicação, radiodifusão, audiovisual, artes, games e animação. A estratégia tem incentivado empresas chinesas a explorar mercados internacionais, expandindo suas exportações e reforçando sua competitividade global.

Na prática, o governo aposta que esse fortalecimento institucional será a base para transformar suas empresas e projetos culturais em protagonistas na difusão da cultura chinesa no mundo, ampliando tanto sua influência cultural quanto sua posição econômica no mercado global.

A iniciativa, no entanto, enfrenta um novo obstáculo: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no início de maio que pretende impor tarifas de 100% sobre filmes produzidos fora dos EUA. Para ele, a indústria cinematográfica norte-americana "está morrendo muito rápido". "Outros países estão oferecendo todos os tipos de incentivos para atrair nossos cineastas e estúdios. Hollywood e muitas outras áreas dos EUA estão sendo devastadas", disse.