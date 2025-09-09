Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

VÍDEO: Fã se fantasia como freira de 'Invocação do Mal' e é barrada de circular em shopping

Mulher foi impedida de ir ao cinema do estabelecimento por questões de segurança interna do shopping e desabafou em redes sociais

Gabrielle Borges
fonte

Maria Alice é maquiadora e fã da franquia "Invocação do Mal" e já se maquiou e fantasiou da personagem em outras ocasiões (Reprodução/Tik Tok)

Uma fã da franquia "Invocação do Mal" passou por uma situação bastante inusitada ao tentar assistir o no filme da franquia no cinema do Shopping Rio Poty, em Teresina. O motivo? Ela estava fantasiada como a personagem Valak, a freira demoníaca e por questões de segurança, foi barrada de circular no espaço. Saiba mais a seguir

VEJA MAIS

image VÍDEO: Teto de cinema desaba durante sessão de 'Invocação do Mal 4' e assusta público
Segundo funcionários do cinema, não houveram vítimas, mas a sessão foi imediatamente encerrada após o ocorrido para evitar maiores acidentes

image Annabelle saiu da caixa? Entenda boato sobre desaparecimento da boneca que inspirou filme de terror
Boatos surgiram após relatos de que a boneca teria saído da caixa de vidro e desaparecido durante turnê pelos Estados Unidos

image Invocação do mal? Entenda por que você acorda às 3h, no meio da madrugada
Alguns amantes dos filmes de terror acreditam que, nesse horário, os espíritos querem se comunicar. Porém, estudiosos explicam que o momento é apenas uma 'nova fase' do sono

Maria Alice é maquiadora e fã da franquia "Invocação do Mal" e já se maquiou e fantasiou da personagem em outras ocasiões, mas nunca teve nenhum tipo de problema. Entretanto, o mesmo não ocorreu dessa vez, já que as câmeras de segurança do estabelecimento não conseguiram reconhecer o rosto dela . Em sua conta na rede social Tik Tok, Maria contou da experiência negativa: 

"No shopping falaram que eu não podia ficar circulando. Porque eles não permitiam isso por causa da maquiagem, porque eu estava irreconhecível e as câmeras não conseguiriam reconhecer meu rosto. Eu poderia assistir o filme e depois me retirar.", relatou em vídeo

Assista ao relato abaixo:

Maria continuou o desabafo: "Vi muitas pessoas fazendo isso e pensei: porque não unir duas coisas que amo, cinema e maquiagem? Eu gosto de maquiagem artística, de performar, gosto de virar aquela coisa. A primeira vez que fui assim pro cinema fiquei muito preocupada e foi o contrário. Foi ótimo. Do mesmo jeito hoje, tanta gente querendo tirar foto comigo."

O Shopping Rio Poty ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Variedades

invocação do mal

fã é barrada em cinema
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda