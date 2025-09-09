VÍDEO: Fã se fantasia como freira de 'Invocação do Mal' e é barrada de circular em shopping

Uma fã da franquia "Invocação do Mal" passou por uma situação bastante inusitada ao tentar assistir o no filme da franquia no cinema do Shopping Rio Poty, em Teresina. O motivo? Ela estava fantasiada como a personagem Valak, a freira demoníaca e por questões de segurança, foi barrada de circular no espaço. Saiba mais a seguir

VEJA MAIS

Maria Alice é maquiadora e fã da franquia "Invocação do Mal" e já se maquiou e fantasiou da personagem em outras ocasiões, mas nunca teve nenhum tipo de problema. Entretanto, o mesmo não ocorreu dessa vez, já que as câmeras de segurança do estabelecimento não conseguiram reconhecer o rosto dela . Em sua conta na rede social Tik Tok, Maria contou da experiência negativa:

"No shopping falaram que eu não podia ficar circulando. Porque eles não permitiam isso por causa da maquiagem, porque eu estava irreconhecível e as câmeras não conseguiriam reconhecer meu rosto. Eu poderia assistir o filme e depois me retirar.", relatou em vídeo

Assista ao relato abaixo:

Maria continuou o desabafo: "Vi muitas pessoas fazendo isso e pensei: porque não unir duas coisas que amo, cinema e maquiagem? Eu gosto de maquiagem artística, de performar, gosto de virar aquela coisa. A primeira vez que fui assim pro cinema fiquei muito preocupada e foi o contrário. Foi ótimo. Do mesmo jeito hoje, tanta gente querendo tirar foto comigo."

O Shopping Rio Poty ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)