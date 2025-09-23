Vídeo mostra confusão entre casal por suposta traição dentro de shopping em Belém

Um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar uma confusão entre um casal dentro de um shopping nesta terça-feira (23), no bairro do Reduto, em Belém. Segundo a gravação, tudo teria ocorrido após uma mulher descobrir uma suposta infidelidade do companheiro. Em nota, o shopping informou que controlou a situação.

“O empreendimento informa que, na data de hoje, ocorreu um desentendimento entre um casal em área de circulação próximo a um quiosque. A equipe de segurança atuou de imediato e a situação foi rapidamente controlada, sem risco ao público”, comunicou.

As imagens mostram quando a mulher agride o homem no local. No momento da situação, a gritaria chama a atenção de várias pessoas que estão próximas. Os clientes e funcionários de lojas que estão no shopping observam quando a mulher desfere tapas, chutes e socos no homem. A pessoa que narra afirma que tudo ocorreu após a mulher flagrar o companheiro a traindo com outra. Em outro momento da gravação, a mulher e o homem aparecem ao lado de dois seguranças. Apesar de a discussão continuar, as agressões já haviam parado.