Policial militar é detido após confusão em estacionamento de shopping na Grande Belém

Um policial militar, ainda não identificado, foi detido na tarde do último sábado (23) por pelo menos quatro crimes: resistência à prisão, dirigir sob efeito de álcool, lesão corporal leve e dano. Segundo a Polícia Civil, “ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça”.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o militar aparece envolvido em uma confusão no estacionamento do shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, em Belém. Conforme as imagens, o policial aparece bastante alterado, chegando até a agredir uma criança que estava perto.

Na sequência, ele dá um tapa no rosto de uma mulher, aparentemente funcionária de uma das lojas do shopping, e sai andando.

O policial entra em um carro preto, acompanhado de uma mulher e da criança na qual ele havia batido, e deixa o local.

Segundo informações de pessoas que se apresentaram como testemunhas do ocorrido, a confusão envolvendo o policial teria começado ainda dentro do shopping. Ele estaria agredindo uma mulher, mas não há confirmação se a vítima era a mesma que aparece deixando o local, acompanhada do militar. Vários clientes acompanham a cena e ficam revoltados. “Olha, batendo na criança. Filma! Filma! Agressor. Seu covarde”, ind​ignaram-se.

Procurada pela reportagem de O Liberal, a Polícia Civil, informou, em nota, que “o policial militar foi levado para a Divisão de Crimes Funcionais (Dcrif), onde foi autuado em flagrante por resistência à prisão, por dirigir sob efeito de álcool, lesão corporal leve e danos. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça”.

Em nota, o shopping Bosque Grão-Pará confirmou o acionamento para a ocorrência. "Na tarde deste sábado, 23, a segurança do Shopping foi acionada por conta de uma denúncia de agressão. Ao identificar o fato, imediatamente, o empreendimento acionou a Polícia Militar e os envolvidos foram conduzidos à delegacia", diz a nota.