Base Fluvial Candiru prende duas pessoas com mandados de prisão no oeste do Pará

As ações realizadas pela Base Fluvial Candiru, em Óbidos, oeste do Pará, resultaram na prisão de um homem e uma mulher com mandados de prisão em aberto. As operações ocorreram no último sábado (21/12), durante diligências pelo Rio Amazonas, realizadas pelas equipes do Grupamento Fluvial (GFlu) e da Polícia Militar.

Ainda no sábado, os agentes abordaram o ferryboat “Monte Cristo II”, que partiu de Manaus com destino à cidade de Alenquer, no Pará. Durante a fiscalização, foi identificado no convés da embarcação um homem com mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça por homicídio qualificado.

À tarde, outra abordagem foi feita no navio "Golfinho do Mar", que seguia para Santarém. No primeiro convés, os policiais encontraram uma mulher com mandado de prisão emitido pela 2ª Vara Criminal de Porto Velho, em Roraima, por roubo qualificado.

Ambos os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Óbidos para os procedimentos legais.

O diretor do Grupamento Fluvial, coronel PM José Vilhena, ressaltou a importância das fiscalizações estratégicas no combate à criminalidade. “Essas ações são essenciais para prevenir crimes, identificar pessoas com mandados em aberto e garantir a aplicação da lei, contribuindo para a redução da impunidade na região”, afirmou o coronel.