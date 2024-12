Foragido da Justiça é preso em embarcação com destino a Belém

Um homem que estava na condição de foragido da Justiça foi preso em uma embarcação no município de Óbidos, no oeste do Pará. A ação ocorreu na última quinta-feira (19/12), quando o evadido foi identificado em um ferryboat que havia saído de Manaus, no Amazonas, e tinha como destino a cidade de Belém.

A captura do foragido foi feita por agentes de segurança da Base Integrada Fluvial Candiru, vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Durante uma ronda de rotina nos rios do Baixo Amazonas, os policiais encontraram o homem na embarcação e realizaram a análise no sistema, constatando que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo expedido pela justiça do Amazonas. Após receber voz de prisão, o evadido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Óbidos.

VEJA MAIS

Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, a Base Candiru tem apresentado uma boa produtividade em vários casos de ilícitos.

“Tanto no que tange a apreensão de substâncias ilícitas, como entorpecentes, pescados com notas irregulares, mas também na prisão de pessoas envolvidas em crimes, assim como na captura de foragidos. Mais uma vez ressaltamos o planejamento técnico da instalação das Bases Integradas Flutuantes, a exemplo da Base Candiru e da Base de Antônio Lemos, em Breves, localizadas em pontos estratégicos para rotas como a do tráfico de drogas. Assim como também atuam no combate a outros crimes, realizados na malha fluvial do Pará. Nossas ações visam inibi-los e contê-los mostrando a força da nossa segurança para quem pretende cometer crimes por aqui”, ressaltou.