Foragido por homicídio no Pará é preso em Manaus pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Pará, em parceria com a Polícia Civil do Amazonas, prendeu um homem investigado por homicídio cometido em 2012 no município de Castelo dos Sonhos, no Pará. A ação aconteceu em Manaus, capital do Amazonas, na última quinta-feira (12).

De acordo com as investigações, o crime foi motiv​ado por uma discussão entre o autor e a vítima. O acusado foi condenado em júri popular no dia 13 de novembro deste ano, mas estava foragido desde então.

A prisão foi resultado de um trabalho conjunto entre a equipe da Delegacia de Castelo dos Sonhos e o Serviço de Polícia Interestadual (Polinter) do Amazonas. Após a troca de informações entre as corporações, o homem foi localizado e preso em Manaus. Agora, ele encontra-se à disposição da Justiça para cumprimento da pena determinada pelo Poder Judiciário.