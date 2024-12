Suspeito de roubo é morto e comparsa preso durante fuga na Grande Belém

Um homem suspeito de roubo foi morto e outro foi preso na tarde deste domingo (15) enquanto tentavam fugir de um assalto cometido em uma loja de departamentos localizada em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A intervenção policial ocorreu na BR-316 em Marituba. Os criminosos não tiveram seus nomes divulgados.

A ação começou por volta das 13h45, quando policiais do 21º Batalhão realizavam rondas ostensivas e preventivas e receberam, via Centro Integrado de Operações (Ciop), a informação do crime. Os suspeitos haviam fugido do local em um veículo modelo Prisma preto, de placa QEK-3505, em direção à rodovia BR-316 (sentido Ananindeua/ Marituba).

As guarnições da Polícia Militar foram acionadas para realizar o cerco policial. O veículo foi interceptado e, ao receber ordem de parada, um dos suspeitos se rendeu. O outro, porém, reagiu efetuando disparos contra os policiais. Os militares revidaram, atingindo o suspeito.

Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com os suspeitos, foram apreendidos um revólver calibre .38, sete telefones celulares, um carregador, um cabo USB e um expositor da marca Motorola. Todo o material foi apresentado na unidade policial para os procedimentos legais.