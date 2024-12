Suspeito de homicídio em Santa Catarina é preso no Pará

Um homem suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em junho deste ano, no município de Gaspar, em Santa Catarina, foi preso na última quinta-feira (12) na cidade de Vigia, no nordeste do Pará. A prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Vigia, em cumprimento a um mandado de prisão temporária.

A captura do suspeito foi possível graças a uma articulação entre as polícias civis do Pará e de Santa Catarina, que compartilharam informações para localizar o homem. Após as investigações, ele foi identificado na Comunidade Penha Longa, na zona rural de Vigia.

Os policiais se deslocaram até o local e realizaram a prisão sem resistência. O homem foi conduzido à Delegacia de ​Polícia Civil de Vigia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Santa Catarina, que dará continuidade ao processo junto à Justiça.