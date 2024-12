Suspeito de homicídio de irmão de delegado é preso em Igarapé-Miri

O suspeito pelo homicídio do irmão de um delegado foi preso nas primeiras horas desta terça-feira (03/12), no município de Igarapé-Miri, no nordeste paraense. Policiais civis das delegacias de Mocajuba e de Igarapé-Miri prenderam Miler Siqueira Martins que estava com a prisão preventiva decretada.

As investigações sobre o homicídio ocorrido em 27 de junho de 2024 apontam Miler como principal suspeito de assassinar Luis Otávio Silva Farias, com disparos de arma de fogo enquanto a vítima realizava compras num estabelecimento comercial chamado 'Esquina do Hortifruit', localizado na travessa Miguel Dias de Almeida, nº 503, em Mocajuba. Luis Farias era irmão de um delegado da Polícia Civil.

As imagens de câmeras de segurança foram fundamentais ao registrar o momento do crime, onde o autor dos disparos estava trajando um blusão verde, calça jeans e capacete. Segundo a Polícia Civil (PC), o inquérito policial reuniu diversos elementos probatórios, incluindo depoimentos da esposa da vítima e de uma funcionária que reconheceram o suspeito através de fotografias, além de laudos periciais que apontaram semelhanças entre as imagens do suspeito e do autor do crime. Também foi apurado a relação do investigado com uma motocicleta receptada, possivelmente utilizada no crime.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Única de Mocajuba no dia 4 de outubro, tendo como fundamento a garantia da ordem pública e o risco à instrução processual.

O investigado foi localizado e detido pela Polícia Militar na área urbana de Igarapé-Miri, em uma abordagem feita no ônibus que faz a linha Mocajuba-Ananindeua. A abordagem ocorreu por volta das 6h. Miler também é suspeito dos crimes de roubo de uma motocicleta e de um veículo Fiat Argo, na região do Baixo Tocantins, no dia 04 de setembro.