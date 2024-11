Investigado por extorsão de mototaxistas e associação criminosa é preso em Abaetetuba

Um homem suspeito de envolvimento em extorsões de mototaxistas e associação criminosa foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Abaetetuba, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na quinta-feira (28/11) após investigações sobre a cobrança de uma ‘taxa’ aos motociclistas da região, crime praticado por integrantes de uma facção criminosa.

A prisão ocorreu por meio da Delegacia de Abaetetuba (Região de Integração Tocantins, nordeste paraense), que deflagrou a 2ª fase da Operação “Caixa Vermelha”. Segundo as investigações, os suspeitos estariam exigindo pagamentos mensais de R$ 50,00 dos mototaxistas, sob ameaça de violência física, incêndio de veículos e disparos de arma de fogo. O preso é um dos suspeitos que foi identificado e localizado na região, sendo preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

No momento da prisão foram encontrados com o preso R$ 900,00, que seriam produto das extorsões, além de R$ 188,00 e um celular. Segundo a PC, o homem também confessou participar de um esquema criminoso, revelando atuar em conjunto com outros indivíduos.

Denúncias

O flagrante é um desdobramento da Operação “Caixa Vermelha”, iniciada em 4 de abril deste ano. Ao todo, dez pessoas já foram presas suspeitas de envolvimento em extorsão contra comerciantes. Oito vítimas compareceram à Delegacia para prestar depoimentos, contribuindo para a formalização do procedimento criminal.

“A PCPA identificou que essas práticas criminosas estavam causando grave perturbação na cidade, tendo inclusive conexão com episódios anteriores de violência, como disparos de arma de fogo em pontos de mototáxi e incêndios de veículos. A equipe policial continua investigando, com o intuito de identificar e localizar outros suspeitos envolvidos na atividade ilegal, a fim de reforçar o combate à criminalidade”, informou o superintendente Regional do Baixo Tocantins, delegado Mhoab Khayan.