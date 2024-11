Vigilante morre após ser baleado por homem armado em no Panorama XXI, em Belém

Cristian Felipe Pereira Dourado, de 34 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (14/11), no bairro do Mangueirão, em Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima trabalhava como vigilante noturno, fazendo rondas no Conjunto Panorama XXI. Cristian Felipe foi alvejado na região da cabeça por homens armados que ainda não foram identificados.

VEJA MAIS



Segundo as informações de testemunhas, Cristian Felipe trafegava em uma motocicleta no momento do crime. A vítima foi surpreendida pelos executores, que se aproximaram em um veículo e dispararam várias vezes contra o vigilante. Moradores da área, ao ouvirem os tiros, saíram de suas casas e encontraram Cristian Felipe caído na via, próximo a uma vala. A vítima ainda apresentava sinais de vida após o baleamento. No entanto, devido a gravidade dos ferimentos, evoluiu a óbito ainda no local.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado. “A Seccional da Marambaia investiga o crime de homicídio. A vítima foi identificada como Cristian Felipe Pereira Dourado, de 34 anos. Perícias foram solicitadas. Em caso de denúncia ou novas informações, ligar 190 ou 181”, comunicaram.

Segundo a Polícia Científica, que esteve no local para realizar a perícia e a remoção do cadáver, “o corpo de Cristian Felipe Pereira Dourado será periciado e liberado para a família.”