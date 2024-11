Médica suspeita de mandar matar o marido é presa; entenda o caso

A médica Daniele Barreto, suspeita de mandar matar o marido, José Lael de Souza Rodrigues, foi presa nessa terça-feira (12). José Lael era advogado criminalista e foi morto a tiros no dia 18 de outubro, em Aracaju, Sergipe. Daniele, que é cirurgiã plástica, pediu que ele fosse comprar açaí e enviou a localização da vítima aos criminosos.

VEJA MAIS

O advogado estava no carro, dirigido pelo filho de 20 anos, quando foi atingido. O rapaz, que também foi baleado, dirigiu até um hospital para receberem atendimento. Mesmo assim, José Lael não resistiu e morreu.

Daniele foi detida juntamente a outras quatro pessoas durante operação da polícia sobre a morte do advogado: a secretária da médica, uma amiga, um motoboy e o homem que contatou o atirador. O responsável pelos disparos ainda não foi localizado. Conforme as investigações, o crime foi premeditado e motivado por desavenças familiares, relacionamento extraconjugal e problemas na divisão do patrimônio.

Daniele Barreto é cirurgiã plástica (Reprodução)

Segundo dados apurados até o momento, a cirurgiã plástica mantinha um relacionamento extraconjugal com a amiga — também detida. Daniele solicitou o pedido de divórcio, que não foi aceito por José Lael, com quem foi casada por mais de 10 anos. “Eles tinham R$ 10 milhões depositados na conta do filho mais novo e nenhum dos dois queria assumir a situação da divisão, que seria necessária em decorrência do processo de separação”, afirmou Juliana Alcoforado, delegada responsável pelo caso.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de OLiberal.com)