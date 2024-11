Marido é suspeito de matar e esconder o corpo da esposa em Oeiras do Pará

Um marido foi preso suspeito feminicídio ao matar e ocultar o corpo da esposa em Oeiras do Pará, na região nordeste do Pará. O suspeito Geovanne Monteiro da Costa teve a prisão preventiva decretada no último domingo (03/11). De acordo com a Polícia Civil, Geovanne era esposo da vítima Raimunda Leite Costa, com quem conviveu por doze anos e teve cinco filhos. Ele foi preso na travessa da Universidade, bairro Santa Maria, por volta do meio-dia.

A vítima Raimunda Leite Costa foi encontrada morta no último dia 28 de outubro, por volta das 14h, em um ramal na Comunidade Palmeiras, zona rural de Oeiras do Pará, após familiares acionarem a Polícia Civil.

Raimunda havia sido vista com vida pela última vez por volta das 3h da madrugada daquele mesmo dia, após o término de um torneio de futebol na comunidade. Familiares e moradores, preocupados com o desaparecimento, iniciaram buscas que culminaram na localização do corpo.

A Polícia Civil realizou perícias com o auxílio da Polícia Científica e ouviu diversas testemunhas presentes na festa e no campeonato. A prisão se deu em decorrência da investigação do crime de estupro de vulnerável, feminicídio e ocultação de cadáver. O suspeito segue preso à disposição da Justiça.