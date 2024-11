Jovem é morto a tiros ao sair de festa na PA-458 em Bragança

Um jovem, identificado como Márcio da Silva Aviz, foi morto a tiros após sair de uma festa na via Acarajó, em Bragança, nordeste do Pará. O crime ocorreu nas primeiras horas desta terça-feira (12/11), quando a vítima trafegava em uma motocicleta pela PA-458 e foi alvejada por dois homens que também estavam em uma moto. Uma mulher que estava com Márcio na moto foi baleada por um dos tiros.

Segundo as informações policiais, o crime ocorreu por volta de 4h30. A vítima trafegava pela via e teria saído minutos antes de uma festa que ocorria próximo do local. Testemunhas relataram para a polícia que os executores teriam avistado Márcio e a mulher na moto e os seguiram. Ao chegarem perto da vítima, os suspeitos efetuaram vários disparos. Os tiros atingiram a região da cabeça de Márcio. A vítima e a mulher caíram da moto.

Após o crime, os suspeitos fugiram do local. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio na situação. A mulher atingida foi socorrida por uma ambulância e levada para um hospital no município. Peritos da Polícia Científica foram acionados para realizar a análise no local e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Castanhal. Ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado o crime.

Segundo a Polícia Científica do Pará, o corpo de Márcio da Silva Aviz foi removido do local do crime, levado até a Coordenadoria Regional de Castanhal, e aguarda requisição para ser necropsiado e liberado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.