Lutador de MMA é preso momentos antes de entrar no ringue; entenda

Um lutador de MMA (Artes Marciais Mistas) foi preso na noite de sexta-feira (13/12), momentos antes de entrar no ringue para competir no Shooto Brasil, realizado no Rio de Janeiro.

Segundo a coluna Na Mira, do portal Metrópoles, O. Após receber o benefício da liberdade provisória, com o uso de tornozeleira eletrônica, ele rompeu o equipamento e tentou novamente atacar a mulher com uma faca. Durante o incidente, um homem interveio para protegê-la, mas foi gravemente ferido, recebendo vários golpes de faca, enquanto a mulher também ficou ferida.

VEJA MAIS

Com um mandado de prisão expedido pelo Juizado de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Amapá, o lutador estava foragido, mas se inscreveu na competição e viajou para o Rio de Janeiro. Ele foi monitorado por policiais civis do Rio, em parceria com as polícias Civil e Federal do Amapá, que realizaram sua prisão no momento de sua chegada.