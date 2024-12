Homem é preso em flagrante por feminicídio em Marabá

Wesley do Vale de Jesus foi preso em flagrante na noite de sábado (14) pelo crime de feminicídio contra sua ex-mulher, em Marabá, no sudeste do Pará. De acordo com informações da polícia, o homem desferiu um golpe de faca na região do tórax da vítima, que chegou a ser socorrida pela família, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de dar entrada no hospital.

A tragédia ocorreu dias após a vítima ter solicitado uma medida protetiva de urgência, no último dia 7, devido a ameaças feitas por Wesley. Apesar da tentativa de se esconder em um imóvel localizado na Folha 33, o suspeito foi localizado pela Polícia Militar. Ele foi inicialmente contido por populares até a chegada dos agentes de segurança.

VEJA MAIS

Wesley foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Marabá, que está conduzindo as investigações.