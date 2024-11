Homem é preso após matar ex-mulher a tiros na região da rua 25 de Março (SP)

Uma empresária chamada Gianeriny Santos Nascimento foi baleada e morta pelo ex-marido, identificado como Denilson Bento, na Ladeira Porto Geral, na região da rua 25 de Março, em São Paulo. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime foi detido e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o feminicídio aconteceu, em frente à uma loja de produtos ligada à uma rede fundada pela empresária. Após os disparos, o ex-marido da vítima foi imobilizado por pessoas no entorno até o momento em que vários policiais militares chegaram no local.

Segundo a Polícia Militar, a bala perfurou o abdômen de Jane e saiu do outro lado do corpo. Ela teve uma parada cardíaca enquanto era levada à Santa Casa, mas morreu ao chegar no centro médico.

"A arma de fogo e dois aparelhos celulares foram apreendidos. O automóvel do autor foi localizado, apreendido e entregue ao seu advogado. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como feminicídio, localização/apreensão de objeto e entrega de veículo localizado/apreendido na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)", disse a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).