Homem é condenado há 24 anos de prisão por matar a esposa com mais de 17 facadas em Icoaraci

Josué de Jesus Ramos Duarte foi condenado há 24 anos de prisão após matar a esposa com mais de 17 facadas no bairro da Agulha, em Icoaraci, distrito de Belém. A vítima, Eldelene Roberta Pires Duarte, de 36 anos, foi golpeada e morta em 2021, durante uma discussão na casa onde o casal vivia. A sentença foi divulgada após o julgamento do caso, realizado na quinta-feira (21/11).

Durante o julgamento do feminicídio, o júri reconheceu que o réu foi o autor do crime considerado de motivo fútil. Inicialmente, a sentença deve ser cumprida em regime fechado.

A morte de Eldelene Roberta Pires Duarte ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2021. Ela foi golpeada com mais de 17 facadas pelo companheiro, Josué de Jesus Ramos Duarte. Segundo os autos da investigação, os familiares da vítima encontraram a mulher ferida e chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel (Samu), mas ela não resistiu e morreu no local.

Conforme a polícia, a prisão de Josué ocorreu no dia 10 de março de 2021. Segundo os relatos dos policiais que prenderam o réu, ele teria confessado que agiu de forma violenta com a mulher após ela afirmar que mantinha um relacionamento extraconjugal.