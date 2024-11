Jovem é assassinada e corpo é encontrado dentro de geladeira; ex-namorado é preso

O corpo de Milena Vitória Garcia de Barros, de 22 anos, foi encontrado dentro de uma geladeira na manhã desta segunda-feira (4), na comunidade do Viegas, em Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, Marcos Vinicius, que foi preso em flagrante. Ele responderá pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.

A descoberta do corpo foi feita pelo padrasto da jovem, que imediatamente acionou a Polícia Militar. Agentes do 14º BPM (Bangu) foram ao local, onde confirmaram a morte de Milena. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu as investigações, preservando a cena para perícia.

De acordo com familiares e testemunhas, Milena já havia relatado em suas redes sociais episódios de violência doméstica. Ela e o ex-companheiro, Marcos Vinicius, tinham dois filhos pequenos, que estariam presentes no momento do crime, segundo relatos de vizinhos.

Ainda segundo a família, Marcos havia buscado o filho mais velho na última sexta-feira (1º), para passar o fim de semana. A suspeita é de que o assassinato teria sido motivado pela recusa de Milena em reatar o relacionamento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)