Corpo é encontrado dentro de geladeira durante serviço de frete

Na manhã desta terça-feira (5), um homem contratado para fazer um serviço de frete encontrou um corpo dentro de uma geladeira velha que deveria ser descartada em um terreno no bairro de Guaxuma, no município de Maceió, Alagoas. Ao chegar no local ele percebeu que havia um corpo dentro e acionou a Polícia Civil.

Ao chegar no local indicado pelo contratante, o motorista desconfiou do peso da geladeira e resolveu abri-la. Foi quando ele encontrou o corpo de uma mulher, enrolado em um lençol e amarrado.

Uma equipe do 6º Distrito Policial foi até o local realizar diligências. A identidade da vítima ainda não foi confirmada, mas acredita-se que seja de uma mulher. A causa da morte também ainda não foi esclarecida.

Segundo o relato do motorista à polícia, o contratante disse que ele poderia descartar a geladeira em qualquer lugar. O motorista chegou a se oferecer para comprar o eletrodoméstico, pois percebeu que era seminovo, mas a oferta foi recusada.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)