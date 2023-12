Ossada humana é encontrada em terreno na Bahia após limpeza do local

Uma ossada humana foi encontrada em um terreno na segunda-feira (18), no bairro do Tomba, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, na Bahia.

Segundo informações da Polícia Militar da cidade, os restos mortais foram encontrados após populares atearam fogo em um terreno para limpar a área. Ao abaixarem as chamas, foram percebidos ossos humanos do crânio, fêmur e arcada dentária no chão.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para o local para realizar a remoção dos restos mortais e, em seguida, a perícia. A identificação dos ossos será possível somente após exames de DNA.

A 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana é a responsável pela investigação do caso.

Ossada humana é encontrada em Feira de Santana, na Bahia (Reprodução/TV Subaé)

