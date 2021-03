Acusado de matar companheira com 17 facadas é preso em Belém

Acusado de matar a companheira a facadas, Josué Jonas dos Santos Moraes foi preso, na manhã desta quarta-feira (10), em Belém, pela Polícia Civil. A vítima foi Eldelene Roberta Pires Duarte, de 36 anos, assassinada na tarde de 12 de fevereiro, no bairro da Agulha, distrito de Icoaraci. O crime aconteceu na passagem Deusa, localizada na comunidade chamada Invasão do Riso.

Eldelene, que trabalhava como empregada doméstica, foi golpeada 17 vezes pelo homem com quem vivia. Os peritos do IML constataram várias lesões profundas do pescoço da vítima e marcas que indicavam que o assassino ainda teria tentado degolá-la.

Segundo testemunhas, logo após cometer o crime Josué teria saído tranquilamente de casa e ainda cumprimentado vizinhos, sem esboçar qualquer reação. Ninguém nas residências próximas ouviu nenhum sinal de discussão ou agressão no dia do crime.

Eldelene foi encontrada desacordada e ensanguentada por familiares, que ainda chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), mas ela morreu antes da chegada do socorro.

O casal estava junto há quase 20 anos e morava numa residência simples, de madeira, onde Eldelene foi morta. Eles tinham um casal de filhos - um adolescente de 15 anos e uma menina de 12.