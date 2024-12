Foragido da justiça morre em intervenção policial em Tucuruí

Alexandre Coelho Ramos morreu em uma intervenção policial no município de Tucuruí, no sudeste do Pará, na terça-feira (10/12). Conforme as informações policiais, o suspeito, que era foragido da Justiça, teria trocado tiros com militares no no Residencial Cristo Vive. Outros dois suspeitos foram presos na ação.

Conforme os relatos da polícia, Alexandre era foragido de uma penitenciária de Parauapebas. Ele havia conseguido se evadir do local e foi se esconder na cidade natal, Tucuruí. Desde então, buscas para tentar localizar o suspeito estavam sendo realizadas. A operação da Polícia Militar tinha o intuito de capturar o investigado e reconduzi-lo para o sistema penitenciário.

Ainda conforme as informações policiais, Alexandre estava em uma casa no Residencial. Ele teria percebido a chegada da equipe policial e fez disparos contra as viaturas, iniciando uma troca de tiros. O suspeito foi baleado e levado com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tucuruí, mas morreu após dar entrada no local.

Os relatos da polícia são que Alexandre seria investigado no crime de roubo contra um morador de Tucuruí, que foi amarrado durante o assalto. Além de um outro caso de roubo a uma residência. Os dois homens que foram presos estariam no local e tentaram fugir por uma área de mata, mas foram detidos após buscas.