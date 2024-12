Vistoria em embarcações termina com apreensão de armas, moto e prisão de foragido em Óbidos

Na última quarta-feira (4), agentes da Base Fluvial Integrada ‘Candiru’, instalada no Baixo Amazonas, em conjunto com guarnições da Polícia Militar, fizeram uma série apreensões e prenderam um foragido da Justiça durante vistorias em embarcações vindas de Manaus (AM) com diferentes destinos no Pará. Ao todo, três delas foram vistoriadas.

VEJA MAIS

A primeira embarcação vistoriada foi o empurrador ‘Coronel Heitor’, que fazia o percurso Manaus-Belém, onde foi localizada uma arma longa da marca Richester, calibre 38, com 14 munições intactas. O portador do armamento não apresentou os documentos necessários e foi conduzido para ser ouvido. Na mesma embarcação, os policiais identificaram um passageiro com mandado de prisão em aberto, que foi cumprido pelas autoridades.

Moto cujo número do motor não coincidia com a placa foi apreendida. (Divulgação / Agência Pará)

Em seguida, a equipe policial abordou o empurrador HP 3º, que também vinha de Manaus, mas, com destino a Santarém, onde foi encontrado outro armamento calibre 12, com 18 munições intactas e sem documentação. A terceira apreensão ocorreu durante abordagem ao ferryboat “Imperador”, que tinha como destino a capital paraense. As equipes identificaram uma motocicleta com registro de roubo. Durante averiguação, foi constatado no sistema que o número do motor não coincidia com a placa do veículo.

Todos os casos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Óbidos para os devidos procedimentos. O diretor do Grupamento Fluvial de Segurança Pública, coronel PM José Vilhena, destaca a importância das abordagens preventivas no combate ao crime nos rios. “Por meio de fiscalizações rigorosas e constantes combatemos o tráfico de armas, crimes violentos e outras atividades ilegais que ameaçam a paz e a tranquilidade de nossas comunidades. Por isso, o nosso compromisso é inabalável na proteção dos nossos rios e na garantia de que sejam espaços seguros para todos”, afirmou.