Ação da Base Antônio Lemos apreende 100 kg de pescado e ovos de tartaruga no Marajó

Aproximadamente 100 kg de pescado e mais de 300 ovos de tartaruga foram apreendidos, na malha fluvial do Marajó, na tarde da última segunda-feira (21/10). A apreensão foi resultado de uma ação integrada realizada pelos agentes de segurança que atuam na Base Fluvial Integrada de Segurança Pública, “Antônio Lemos”, localizada no município de Breves.

Durante abordagem de rotina, os agentes fiscalizavam embarcações que trafegavam próximo à Base Antônio Lemos. Um dos veículos aquáticos vistoriados, foi um Ferry-boat denominado “Gabriela IV”, que vinha de Vitória do Xingu, sudeste do Pará, com destino à Belém.

Nessa embarcação foram encontrados e identificados 301 ovos de tartaruga, e ainda, aproximadamente 100 kg de pescados diversos. Ambos apresentavam nota fiscal vencida ou adulterada. O material apreendido foi apresentado à unidade de Polícia Civil, presente na própria Base Fluvial, e direcionado para os procedimentos cabíveis.

“Mais uma ação integrada e exitosa feita pelos agentes que atuam na Base Fluvial de Antônio Lemos, em Breves, resultou na apreensão desses pescados que estavam sendo transportados de maneira ilegal. O trabalho feito pelas nossas equipes nesta região, vem cumprindo positivamente com nossa estratégia de segurança que é a de fiscalizar, coibir e inibir as ações criminosas na malha fluvial da região do Marajó”, ressaltou o secretário adjunto de Operações da Segup, Luciano de Oliveira.

Os responsáveis pelo produto serão investigados e enquadrados na Lei 9.605/98, por crime Ambiental.