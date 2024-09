Operação 'Água Seguras apreende 10 mil kg de pescado impróprio nos rios do Pará

A “Operação Águas Seguras” , com foco na região de Óbidos e Juruti, no Baixo Amazonas, e ainda no município de Breves, no Marajó apreendeu 10mil kg de pescado impróprio para consumo, 6 armas de fogo, 150,87 kg de drogas e 5 pessoas presas, resultando em um prejuízo estimado para criminalidade de aproximadamente R$ 859 mil reais.A Operação iniciou em 26 de agosto e foi comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu).

Na primeira fase da Operação foram realizadas 69 abordagens a embarcações e cinco prisões em flagrante. Resultou ainda, na apreensão de uma lancha de grande porte, 317 munições, 500 litros de combustível, 150,87 kg de drogas, 10.000 kg de pescado impróprio para consumo, além de cumprimento de mandado de prisões.

O diretor do Gflu, coronel da Polícia Militar, José Vilhena, enfatizou a importância da Operação para a manutenção da ordem pública e da proteção dos rios.

“Essa operação somou força às atividades e ações diárias, às quais, nossas equipes integradas vem trabalhando na proteção e segurança das rotas fluviais do estado, em especial, na região do Marajó, onde a nossa Base Antônio Lemos está instalada. O estado vem conseguindo combater a criminalidade de forma contínua, reduzindo o número de roubos a população ribeirinha, contendo tráfico de drogas e inibindo as ações criminosas”, pontuou.

O secretário adjunto de Operações da Segup, Luciano de Oliveira, ressaltou a relevância desta primeira etapa da operação, que soma esforços nas ações de combate ao crime nas rotas fluviais do estado.

“A Operação Águas Seguras” reforça o empenho do governo em combater o crime de forma eficaz e, principalmente, resguardando as fronteiras do estado. A integração das forças de segurança vem sendo fundamental para o sucesso das ações desenvolvidas, assim como a nossa estratégia em fortalecer e resguardar os rios do Pará, a fim de inibir a criminalidade e o tráfico de drogas, no nosso estado. Desta forma, continuaremos trabalhando de maneira contínua para garantir a tranquilidade à população ribeirinha”, disse Luciano de Oliveira.

A “Operação Águas Seguras” finalizou a primeira fase no Pará, no último dia 09 de setembro e as ações de combate aos crimes fluviais continuam em curso, possibilitando o trabalhado do governo em manter a segurança e ordem nas regiões fluviais do estado. As forças de segurança seguem atuando de forma integrada para garantir que a criminalidade seja combatida de forma eficiente e contínua, visando a paz e tranquilidade da população ribeirinha.

A ação foi desenvolvida de forma integrada pelos agentes do Comando Regional do Baixo Amazonas da Polícia Militar, Polícia Civil e agentes que compõem o Grupamento Fluvial de Segurança, reunidos na Base Integrada Fluvial de Antonio Lemos, localizada nas margens do rio de Breves.