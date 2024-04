Polícia prende dupla suspeita de matar 'Dois Reais' em oficina na cidade de Óbidos

Uma dupla suspeita de envolvimento na morte do jovem Ruan Williames de Sousa Leão, conhecido pelo apelido de “Dois reais”, foi presa nesta quarta-feira (17), em ação conjunta das polícias Civil e Militar de Óbidos, no oeste do Pará. O crime ocorreu em uma oficina da cidade e pode ter sido motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, segundo a polícia.

Os suspeitos, identificados como Rair Pinheiro Cordeiro e Randrey Mousinho de Santana, foram localizados e presos em diferentes endereços. Um estava em uma residência na travessa Independência, do bairro São Francisco, e o outro na rua José Gonçalves Pinto, bairro Bela Vista.

Era por volta das 9h quando a guarnição da 29ª Companhia Independente da Polícia Militar (29ª CIPM) foi acionada pela Polícia Civil para dar cumprimento aos mandados de prisão de Rair e Randrey, pelo crime de homicídio contra Ruan Williames, que aconteceu na noite de segunda-feira (15) em uma oficina de motos na avenida Nelson Souza. Toda a ação foi registrada por câmeras do circuito interno de segurança do estabelecimento.

Nas imagens é possível ver que dois homens chegam ao local em uma moto. O garupa desce, vai em direção à vítim​a e dispara. Em seguida retorna para a moto e a dupla deixa o local sem levar nada. A vítima morreu no local após ser atingida por pelo menos dois disparos de pistola .40.

A motocicleta usada pela dupla tem registro de roubo no município de Santarém. Após a prisão, Rair e Randrey foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Óbidos para os procedimentos cabíveis.