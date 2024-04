Jovem desaparecido é encontrado ferido e amarrado em área de mata no oeste paraense

Um rapaz identificado como Ryan Lucas foi encontrado, na madrugada desta quarta-feira (17), em uma área de mata próxima ao residencial Salvação, em Santarém, oeste do Pará. O jovem estava desaparecido desde a noite de segunda-feira (15) e foi deixado no local ferido e amarrado.

Familiares de Ryan Lucas registraram o desaparecimento do jovem na tarde de terça-feira (16), na 16ª Seccional de Polícia Civil, como possível caso de afogamento. O jovem estava na praia do Cajueiro, na Vila de Alter do Chão, distante 37 km da zona urbana de Santarém, na companhia do irmão, um primo e de um amigo quando desapareceu.

Segundo relatos de uma tia da vítima, mesmo estando amarrado, Ryan teria conseguido atender a ligação dos familiares e passado a localização exata de onde foi deixado por possíveis criminosos.

“Ligamos e ele conseguiu atender e dizer mais ou menos onde estava. Com ajuda de sons, conseguimos localizá-lo. Mas ele estava em estado muito crítico, assustado, gritava muito e pedia socorro. Sem força e desidratado. Afinal, estava nessa mata desde a madrugada de segunda-feira (15) até hoje (17) às 3h da madrugada”, contou a tia do jovem, que preferiu não se identificar.

Ryan foi encontrado a uma distância de mais de 30 km da praia do Cajueiro, em uma área de mata em frente ao residencial Salvação, no bairro Alvorada, lesionado e com hematomas por todo o corpo. Para os familiares, Ryan não soube explicar como foi parar na área de mata e nem quem teria lhe espancado, devido ao trauma que sofreu em decorrência das agressões. A Polícia Civil investiga o caso.

Com informações do G1 Santarém.