​Bebê desaparece após colisão entre dois caminhões no Pará; veículos caíram em igarapé

Um bebê de um ano e três meses está desaparecido no igarapé São Domingos, a cerca de 20 quilômetros de Jacundá, no sudeste paraense, desde a noite da última terça-feira (16/04), após o veículo em que ele estava acompanhado dos pais se envolver em um acidente de trânsito. As buscas foram retomadas na manhã desta quarta-feira (17/40) pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações divulgadas pelo site Correio de Carajás, a colisão envolveu dois caminhões que trafegavam no mesmo sentido, de Marabá a Jacundá.

Ainda de acordo com a publicação, as informações divulgadas até o momento indicam que um caminhão que transportava soja, dirigido por Thales Tupinambá, tinha como passageiras a esposa e a filha pequena dele.

Outro veículo, à frente, dirigido pelo condutor Edinei Costa, precisou frear diante de um buraco na pista e, para tentar evitar bater na traseira do caminhão, Thales tentou desviar, mas mesmo assim houve o choque sobre a ponte do igarapé.​

Os dois veículos caíram na água e os três adultos conseguiram sair das cabines, mas a criança ainda não foi encontrada. O trânsito no trecho ficou interditado por cerca de duas horas, sendo liberado no início da madrugada desta quarta-feira. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Jacundá.