Motociclista morre ao colidir com caminhão em Redenção

O motociclista Domingos Mendes Machado, de idade desconhecida, morreu vítima de um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (11), em Redenção, no Sul do Pará, após colidir com um caminhão na rotatória entre as avenidas Araguaia e a Thompson Filho. O local é bem sinalizado e monitorado por policiais e agentes de trânsito.

De acordo com relatos de testemunhas, Domingos seguia de moto atrás do caminhão quando colidiu com a traseira do veículo, sendo atropelado em seguida. Apesar dos esforços da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local, deixando familiares e amigos consternados. A Polícia Civil abriu um inquérito para esclarecer as circunstâncias do acidente.

VEJA MAIS

O acidente que vitimou Domingos não foi o único na rotatória. Minutos após a chegada do carro funerário para a remoção do corpo do motociclista, outro acidente ocorreu no mesmo lo​cal, quando uma motorista, tentando mudar de pista, foi atingida por um caminhão que entrava na rotatória.

Apesar de terem sido registrados apenas danos materiais neste segundo acidente, chama atenção o fato de que ele ocorreu a poucos metros de onde Domingos foi atingido fatalmente.

As informações são do site Fato Regional.