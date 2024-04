Motorista fica ferido após bater carro contra muro do Clube da OAB

Um motorista de 32 anos ficou ferido após bater o carro contra o muro do Clube da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Amazonas (OAB-AM). Ele estava acompanhado de uma mulher, que não teve ferimentos, conforme informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). O acidente ocorreu na avenida Efigênio Sales, Zona Centro-Oeste de Manaus, capital amazonense.

O impacto da colisão também gerou danos a um poste de iluminação pública atingido, segundo o IMMU. A mulher disse aos agentes de trânsito que o motorista perdeu o controle enquanto ia para o trabalho. Estava chovendo no momento do acidente.

O homem foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, de acordo com familiares que estiveram no local. O trânsito ficou comprometido, devido à batida. Segundo a concessionária Amazonas Energia, o fornecimento será interrompido em parte do barrido Parque Dez para a retirada do poste.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)