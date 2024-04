Ocupantes de motocicleta são atingidos por carro de passeio e um morre na PA-150

Orlando Filho morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido nesta segunda-feira (1º), na rodovia estadual PA-150, próximo à cidade de Jacundá, no sudeste do Pará. O incidente, que ocorreu por volta das 7h, envolveu uma colisão entre a motocicleta em que Orlando e outro indivíduo, identificado apenas como Nelson, estavam e um veículo de passeio, em um trecho conhecido pelos diversos buracos na estrada.

O acidente aconteceu cerca de 10 quilômetros distante do centro da cidade, no sentido de Goianésia do Pará. Como resultado da colisão, ambos os ocupantes da motocicleta foram arremessados para longe do veículo. Orlando Filho não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nelson foi resgatado pela equipe de socorristas do Serviço de Atendimento M​óvel de Urgência (Samu 192) de Jacundá e encaminhado ao Hospital Municipal, porém seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

Até o momento, o motorista do veículo de passeio envolvido no acidente não foi localizado. A Polícia Civil está conduzindo as investigações para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Detalhes ainda não foram revelados pelas autoridades policiais.

Com informações do Correio de Carajás.