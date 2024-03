Operação 'Banzeiro': animais silvestres e quase meia tonelada de peixes são apreendidos no Amazonas

Por meio da operação “Banzeiro”, foram apreendidos animais silvestres e quase meia tonelada de peixes no interior do Amazonas. A ação ocorreu no último final de semana, no município de Maraã.

A ação foi realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com apoio da Polícia Militar. A Administração da RDS Mamirauá também esteve presente na fiscalização.

No total, foram apreendidos 150 quilos de tambaqui, 330 quilos de pirarucu, um macaco-guariba, um pato selvagem e uma capivara. A operação foi no Rio Juruá. Além dos animais, também foram recolhidos materiais de pesca, malhadeiras e redes. Todos os animais estavam mortos.

Os peixes foram doados à igreja católica de Maraã. Segundo Cícero Furtado, coordenador da operação, nesse tipo de infração foi notada a falta de necessidade do infrator em cometer o crime. “Na apreensão foi verificado que tinha peixe que estava em defeso. Sendo que o infrator em questão recebe o seguro defeso para que ele possa suprir as necessidades econômicas dele a da sua família durante esse período de reprodução dessas espécies”, disse.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da editora web de Oliberal.com, Vanessa Pinheiro)