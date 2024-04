Motorista de caminhão morre em acidente na zona rural de Goianésia do Pará

Enival Ferreira da Cruz, de 50 anos, morreu em um acidente de trânsito na tarde de domingo (31), em Goianésia do Pará, no sudeste paraense. Conhecido como "Nenêm", Enival era um motorista de caminhão bastante conhecido nas cidades de Jacundá e Goianésia do Pará, onde trabalhava no transporte de carga viva.​

No dia do acidente, Enival estava sozinho e havia acabado de sair da vicinal C22 com destino à vicinal C12. O acidente ocorreu quando ele passava por uma ladeira acentuada próximo ao povoado de Janari. Enival perdeu o controle do veículo, um Mercedes Benz, que tombou na margem da pista, ficando com os pneus para cima. Esse tombo causou o achatamento da carroceria e da cabine do veículo, resultando na morte do motorista.

Moradores da região auxiliaram no resgate do corpo de Enival, que posteriormente foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. A Polícia Civil investiga o acidente.

Com informações do Correio de Carajás.