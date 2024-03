Polícia Federal realiza a ‘Operação Mamuru’, ação contra o desmatamento ilegal no Amazonas

A Polícia Federal (PF), entre os dias 10 e 16 de março, realizou a “Operação Mamuru” no Amazonas. A ação contra o desmatamento ilegal foi para prevenir e conter a extração no rio Mamuru, próximo a Parintins. O órgão teve apoio Marinha do Brasil, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Todas as informações arrecadadas serão aplicadas nas investigações.

Polícia Federal atuou próximo a Parintins, no Amazonas (Reprodução)

Em 2021, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), houve um aumento de 21,97% da taxa de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira. No Amazonas, a área total derrubada foi de 2.347 quilômetros quadrados.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Brasil é o 3º do mundo em participação feminina na ciência]]

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)