Motociclista morre ao colidir com árvore em Jacundá

Um motociclista identificado como Valdemar da Silva Souza, mais conhecido como “Carne Assada”, morreu na madrugada deste sábado (6) em um acidente de trânsito, no centro do município de Jacundá, no sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima trafegava pela Avenida Cristo Rei quando colidiu com uma árvore e morreu na hora.

Testemunhas relataram às autoridades policiais que tudo ocorreu por volta de 1h da manhã, quando a vítima teria colidido com o meio fio da via e perdeu o controle da moto, parando somente ao colidir com a árvore que estava no canteiro central. A Polícia Civil, que apura as circunstâncias do caso, informou que irá solicitar as imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos para verificar o que realmente ocorreu antes da colisão.

Ao chegar no local, os agentes verificaram que a casca da árvore estava partida em algumas partes, possivelmente devido ao impacto do acidente. No entanto, quando a equipe da Polícia Científica de Marabá chegou ao local para realizar a perícia, o corpo havia sido retirado pelos próprios familiares de Valdemar. Os agentes comunicaram que, possivelmente, a família desconhecia os procedimentos técnicos realizados em casos de acidente, como a preservação do local e do corpo.