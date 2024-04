Caminhão perde controle, atropela mulher e destrói comércio de açaí no Marajó

Um caminhão perdeu o controle, atropelou uma mulher e atingiu uma empresa batedora de açaí, na manhã de sexta-feira (5), em São Sebastião da Boa Vista, no Arquipélago do Marajó. A mulher atingida pelo automóvel sofreu ferimentos leves. Quanto ao comércio, os danos foram apenas materiais. O acidente foi registrado em vídeo por moradores.

O motorista do caminhão tentou subir a Ponte Grande, mas durante o percurso, o automóvel não aguentou. “Deu bronca no caminhão”, diz um rapaz na filmagem. Antes do sinistro de trânsito, o condutor teria descido de em marcha à ré e foi quando o veículo, supostamente, teria perdido o controle.

Pela gravação é possível ver que o caminhoneiro chega a mudar a direção do automóvel e atinge o ponto de venda de açaí na sequência. Os residentes chegam a gritar para alertar a colisão e os pedestres. “Égua, feriu a mulher, olha só”, afirma o cinegrafista amador.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e foi informada que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área. A PC reforça a importância da formalização da ocorrência para que o caso seja apurado.

Com informações do Notícia Marajó.