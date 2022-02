Bêbado, motorista de caminhão destrói 31 carros na Alemanha

Um motorista de caminhão destruiu pelo menos 31 carros estacionados na cidade de Fuerth, na Bavária, na noite de terça-feira (8). Vários desses veículos e até um prédio de apartamentos pegaram fogo após o acidente. De acordo com a polícia da Alemanha, o homem estava embriagado. Ele foi preso. As informações são do G1 Mundo.

“O local do acidente parece mais um campo de batalha: há pelo menos 31 carros destruídos”, ressaltou o porta-voz da polícia de Fuerth, Michael Konrad.

Após furar o sinal vermelho, o homem bateu em um carro que passava pelo cruzamento e continuou sem parar, até atingir as dezenas de carros estacionados.

Segundo Konrad, agora serão tomadas todas as medidas necessárias para iniciar processos criminais. "Estamos falando de colocar em risco a segurança rodoviária, atropelamento e fuga e lesões corporais", ressaltou.