Marabá: homem baleado no rosto dirige até hospital para pedir socorro

Um homem, identificado como Ralph Silva e Silva, deu entrada na manhã desta terça-feira (9) no Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá, com ferimentos feitos a bala na cabeça, no pescoço, no tórax e no ombro. Segundo informações preliminares, os disparos foram resultado de uma discussão de trânsito.

Segundo relatado pela própria vítima, ele trafegava pela Rodovia Transamazônica, saindo do Cidade Jardim para a Nova Marabá, quando um motociclista colidiu contra o seu veículo modelo Prisma. O piloto então teria contornado o automóvel e desferido os disparos. Mesmo alvejado, Ralph ainda conseguiu dirigir seu carro até o HRSP, onde passa por exames e pode ser submetido a cirurgia nas próximas horas. Ele está consciente e seu estado de saúde é estável.

Ralph é empresário, tem 38 anos de idade e está acompanhado da esposa e de um advogado. Automóvel que ele conduzia está sendo periciado pela Polícia Científica. O Os tiros deixaram diversos buracos no carro, sobretudo na altura das janelas. Ainda não há informações sobre quem pode ter efetuado os disparos e a Polícia Civil deve abrir inquérito para investigar o corrido.