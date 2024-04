Caminhão tem carga de alimentos saqueada após tombar em lago na BR-010, em Irituia

Um caminhão carregado de alimentos caiu em um lago, na manhã desta segunda-feira (15), na BR-010, na altura do quilômetro 7, em Irituia, no nordeste do Estado. Segundo a polícia, após o tombamento do automóvel, a população saqueou a carga transportada.

O episódio, conforme o relato das autoridades, aconteceu no momento em que um carro realizou uma ultrapassagem na pista em direção a Paragominas. O motorista do caminhão, que tinha saído de Santa Izabel do Pará com destino a Paragominas, jogou o automóvel para o acostamento, na tentativa de evitar a colisão.

Ao voltar para a rodovia, o caminhoneiro perdeu o controle da direção e resultou no tombamento do caminhão. O homem sofreu ferimentos leves e foi socorrido ao Hospital Municipal de Irituia. Ele passa bem.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do momento em que a carga é saqueada por um grupo de pessoas no lago em que o caminhão caiu. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.