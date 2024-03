Caminhão com carga de cerveja tomba em BR; motorista fica ferido

Um caminhão carregado de cerveja tombou na BR-376, em Mauá da Serra, no Paraná, na tarde deste domingo (17). O motorista do veículo ficou ferido e precisou ser socorrido por equipes de saúde e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Agentes da PRF também se organizaram na área para evitar o saqueamento da carga por populares interessados na bebida.

O acidente aconteceu no km 307, na região da Serra do Cadeado. A carreta teria perdido controle da direção ao passar por uma curva e tombou em seguida, ocupando uma das pistas. As informações são do portal Tarobá News. O condutor, de 66 anos, foi resgatado pelo SAMU e encaminhado para a cidade de Londrina. A PRF teve que interromper o fluxo de veículos por cerca de 30 minutos para atendimento médico e limpeza do local.

Esse foi o segundo tombamento registrado na Serra do Cadeado neste final de semana. No sábado (16), uma carreta carregada de frango tombou no Km 299.

