Caminhão com verduras tomba e carga é saqueada às margens de rodovia no sudeste do Pará

Um caminhão carregado de verduras foi saqueado na madrugada desta segunda-feira (18), próximo de Canaã dos Carajás, município no sudeste do Pará. O caso aconteceu na rodovia PA-160. O veículo tombou na via e algumas pessoas saquearam a carga espalhada pelo chão. O motivo do acidente não foi divulgado. As informações são do Debate Carajás.

VEJA MAIS

O motorista de um carro que passou pelo local filmou os produtos sendo saqueados. Os vídeos foram compartilhados pelas redes sociais. Nas imagens é possível ao menos 10 pessoas pegando os produtos. “Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais”, brinca o condutor que faz o flagrante.

Segundo informações, o motorista do caminhão não se feriu com o acidente e supostamente teria autorizado que os populares recolhessem os produtos. O motivo seria para evitar o desperdício dos alimentos que poderiam estragar.