Colisão entre motocicleta e carreta mata mulher na Avenida Independência, em Ananindeua

Uma mulher identificada como Ronilse Almeida dos Santos, de 23 anos, morreu durante uma colisão entre uma carreta e uma motocicleta, no início da manhã desta segunda-feira (15), no cruzamento da avenida Independência com a avenida Zacarias de Assunção, no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua. Conforme agentes da Polícia Militar do Pará que estiveram no local, ela era garupa da moto. O condutor, Adriano Almeida de Souza, de idade não divulgada, é marido dela e ficou ferido. Ele foi encaminhado para assistência médica. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Agentes do 29º BPM informaram que o casal viajava na moto, voltando do município de São Domingos do Capim, nordeste do Pará. Ronilse morreu na hora. O motorista da carreta, Sidney Tomazini, de 40 anos, não se feriu e permanece no local para contribuir com as informações sobre a colisão. Ele contou à PM que saiu de Goiânia no sábado, transportando na carreta várias mercadorias, entre as quais móveis. Ele disse que parou no semáforo, quando o sinal abriu e ouviu um barulho. Foi a hora do acidente.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)