Duas pessoas morrem em acidente de trânsito entre São Miguel do Guamá e Irituia, no Pará

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito no município de Irituia, no nordeste do Pará, na madrugada desta terça-feira (16). As primeiras informações indicam que as vítimas foram identificadas como Edna dos Santos Rodrigues e Azaias dos Santos Rodrigues. Seriam mãe e filho, mas esse parentesco não foi confirmado oficialmente.

Outras duas pessoas (duas mulheres) ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico em São Miguel do Guamá.

Policiais civis e militares, policiais rodoviários federais e militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local do acidente, que ocorreu por volta de 1h40. Os bombeiros retiraram os dois corpos da caminhonete. O outro veículo envolvido no acidente foi um caminhão, cujo condutor foi encaminhado para a unidade policial.

A Polícia Rodoviária do Pará informou que foi acionada por volta de 1h40 e que o acidente ocorreu no quilômetro 315 da BR-010. Duas pessoas morreram e outras vítimas, com lesões, foram encaminhadas para o hospital municipal de são Miguel do Guamá.

Já a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Irituia apuram o acidente. As vítimas foram identificadas como Azaias dos Santos Reis e Edna dos Santos Reis. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar na apuração do caso. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-denúncia 181.