O ano de 2023 termina com um balanço positivo dos índices de criminalidade no município de Castanhal. A perspectiva do comandante do 5º Batalhão de Policiamento Militar, Tenente Coronel Gilberto Cardoso, que está há oito meses no cargo, é de fechar no ano como sendo o de menor índice de violência da história de Castanhal.

“O balanço é positivo. Já pegamos o comando com uma constância em redução dos crimes e não só se manteve como melhorou. Mensalmente temos a nossa análise criminal e fazemos a comparação com o mesmo período do ano passado e o que a gente observa é a diminuição do número de homicídios, latrocínios, roubos e furtos e esses são os indicadores principais que a polícia analisa para se ter ideia de que a violência e os crimes estão diminuindo”, analisou o comandante do 5º BPM.

O número de roubos registrados no mês de outubro deste ano foi de 150 casos e em 2022 foram de mais de 210. O mês também não teve nenhum caso de homicídio.

“Outubro foi realmente muito positivo e ainda não contabilizamos o mês de novembro, mas já sabemos que segue no mesmo ritmo. Ainda vamos fechar o balanço de 2023 e tenho certeza que teremos uma redução dos crimes e da violência em mais de 50%. Outubro não teve homicídio e nem latrocínio. Nossa perspectiva é fechar o ano como o menos violento da história de Castanhal e do estado do Pará. E para chegar nisso é devido um ótimo trabalho do governo do estado com investimento na segurança”, observou o Tenente Coronel Gilberto Cardoso.

Balanço do Policiamento Militar em Castanhal aponta redução de ocorrências em 2023 (Patrícia Baía / O Liberal)

Operações

Diariamente a Polícia Militar realiza cerca de dez operações, em diversos bairros da cidade. Elas são subsidiadas pelo levantamento dos índices criminais mensais, sendo que na área da Ceasa e adjacência é constate.

De acordo com o comandante do 5º BPM, as operações se intensificam com a aproximação das festas de final de ano. A primeira delas foi a “Fechando o cerco”.

“Elas vão assegurar a tranquilidade da população durante o mês das festas de Natal e Ano Novo. É um trabalho preventivo e de ostensividade. Estamos dizendo que nós estamos presentes e ‘vamos te prender se tu vacilar’. E a gente foca onde os índices apontam que tem mais roubos e furtos. Vamos dar cumprimento à mandados de prisão e buscar informações com a comunidade sobre quem está perturbando a paz”, disse.

Dicas de segurança

O município de Castanhal é o polo comercial da região nordeste paraense com mais de 1500 lojas dos mais variados segmentos com destaque para o setor do vestuário. Por mês, a cidade modelo recebe mais de 250 mil pessoas moradoras dos municípios vizinhos, de acordo com a ACIC- Associação Empresarial de Castanhal. E no mês de dezembro esse número pode aumentar. Por isso o local o receberá um policiamento diferenciado.

“Vamos estar com um policiamento especializado na área do centro, que é o Grupo de Prevenção Ativa conversando com os comerciantes perguntando como é que está a movimentação e dando dicas de como proceder em caso de violência, e além disso teremos o reforço no policiamento com jornadas de policiais de folga que irão vender suas folgas para poder trabalhar e assim teremos uma maior presença ostensiva da polícia nessa área de grande circulação de pessoas e de dinheiro”, disse o comandante do 5º BPM.

Ele orienta, ainda, as pessoas que irão às compras no centro comercial do município em dezembro.

“Mulheres e idosos devem evitar a ida ao caixa eletrônico sozinhos. Cuidado com estelionatários que estão por lá para ajudar as pessoas que possam ter dificuldade em acessar o terminal bancário. Ele troca seu cartão e ainda decora a sua senha. Tem muita gente de olho nessas pessoas para furtar. Evite fazer compras em lojas muito cheias. E muito cuidado com as crianças na hora de ir às compras. O responsável se distrai e a criança pode ser alvo de sequestradores e pedófilos que estão ai na espreita”, ressaltou.

Novo prédio do Comando de Policiamento Regional (CPR III) em Castanhal

O prefeito Paulo Titan e o vice Ênio Monteiro, a convite do governador Helder Barbalho, estiveram no início do mês de novembro, no Comando Geral da Polícia Militar, em Belém, participando da cerimônia de assinatura das Ordens de Serviço para a construção de cinco quartéis da Polícia Militar, beneficiando moradores da Região Metropolitana, Sudeste e Oeste do Pará.

O projeto inclui a construção do Comando de Policiamento Regional (CPR III) em Castanhal, com atuação em mais de 20 municípios da região.

“Com esse novo quartel tenho certeza que teremos em Castanhal mais segurança para a população e uma atuação mais eficiente da polícia”, afirmou o prefeito Paulo Titan.