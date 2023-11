Vereador de Castanhal suspeito de violência sexual se apresenta à polícia

O vereador de Castanhal Gabriel da Batata (PL), de 26 anos, acusado de violência sexual contra uma jovem de 21 anos, se apresentou na tarde desta segunda-feira, 27, à Polícia Civil do município.

Em nota divulgada em suas redes sociais, o vereador informou que se submeteu a todos os procedimentos legais para apresentar comprovar a sua inocência e que recebeu as acusações com surpresa.

A vítima, que não teve a identidade revelada, relatou que o crime aconteceu enquanto ela voltava para casa de carona no carro do vereador, no final da tarde de sábado, 26. O caso segue sendo investigado sob sigilo pela Delegacia de Atendimento à Mulher - DEAM de Castanhal.

De acordo com advogado Márcio Figueira, que faz a defesa do vereador Gabriel da Batata, ele se apresentou na noite de domingo, 26, mas não conseguiu ser ouvido por causa da troca de plantão na delegacia.

“O Gabriel não estava ou está foragido, como tem sido divulgado por aí, pois não tem nenhum mandado de prisão preventiva para ele. Inclusive esteve na DEAM no domingo à noite para ser ouvido, mas não conseguimos. Então a oitiva foi marcada para a tarde desta segunda e apresentaremos também uma testemunha do caso”, contou Márcio Figueira.

Sobre o caso

A jovem informou na delegacia que o assessor de Gabriel perguntou se ela aceitaria uma carona de Gabriel após o término de um campeonato de futebol no qual os dois estavam, e acrescentou que o parlamentar tinha interesse em conversar com a ela sobre uma proposta de emprego.

Para não parecer uma “cantada”, o assessor alegou que um cantor famoso da cidade também iria no veículo. Ao seguirem caminho, a jovem percebeu que estavam indo em direção contrária à sua residência, no entanto, Gabriel teria afirmado que deixaria primeiro o cantor em casa, em um bairro após o seu.

A violência sexual teria acontecido dentro do carro de Gabriel, em uma área deserta no final do bairro Fonte Boa, no Sales Jardins, acusa a jovem, que declarou não ter tido nenhuma reação, pois ficou em estado de choque. Após o crime, o parlamentar a levou para casa dela, onde ela contou tudo para uma tia e para o pai, que é guarda civil municipal de Castanhal. Logo em seguida, a vítima foi registrar Boletim de Ocorrência na DEAM.

Câmara dos vereadores se posiciona com repúdio

Nesta segunda-feira, 27, o presidente da Câmara Municipal de Castanhal, Sérgio Leal, divulgou uma nota sobre o caso. "Diante da recente denúncia de um suposto caso de violência sexual envolvendo o vereador Gabriel Batata, manifestamos publicamente o nosso completo repúdio a todo e qualquer ato de violência sexual, física, psicológica e moral cometido contra mulheres. Acentuamos que estamos atentos e interessados para que os fatos sejam esclarecidos pelos órgãos de justiça, bem como, ressaltamos a importância de se responsabilizar adequadamente atos de tal natureza e, principalmente, de garantir apoio assistencial, psicológico e jurídico para as mulheres que vivenciarem tais violências", diz a nota.

Também em nota, a Polícia Civil informou que “o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia da Mulher (DEAM) de Castanhal.”

Mandato

Gabriel Souza de Oliveira tem 26 anos, é estudante do primeiro semestre do curso de Administração de Empresas e também o mais novo componente da Câmara de Vereadores de Castanhal. Gabriel da Batata, como é mais conhecido, assumiu a vaga deixada pelo vereador Elizeu Franco, que faleceu no dia 9 de julho, vítima de um acidente de carro que ocorreu no Km 70 da BR-316, em Castanhal.