Da venda de batata para a Câmara de Vereadores de Castanhal

Gabriel Souza de Oliveira tem 26 anos, é estudante do primeiro semestre do curso de Administração de Empresas e também o mais novo componente da câmara dos vereadores de Castanhal. Gabriel Batata, como é mais conhecido, assume a vaga deixada pelo vereador Elizeu Franco, que faleceu no dia 9 de julho, vítima de uma acidente de carro que ocorreu no quilômetro 70 da BR-316, em Castanhal.

“Ainda não caiu a ficha do que aconteceu. Foi tudo tão rápido. Primeiro assimilar que o Elizeu faleceu e depois que eu como primeiro suplente, vou assumir a vaga deixada por ele daqui a alguns dias”, contou Gabriel Batata.

A diplomação do vereador, filiado ao PL, será na primeira semana de agosto, quando a Câmara volta do recesso das férias de julho. “Estão correndo os tramites no Cartório Eleitoral e a posse será em agosto. Agora o memento é de conversar com os meus amigos e aliados para que eu possa fazer um trabalho tão bom quando o que o Elizeu estava fazendo. Também quero dar continuidade ao trabalho social que ele desenvolvia na comunidade do Bom Jesus, no Jaderlândia”, explicou.

Gabriel é novo na idade e na política. A eleição passada foi a primeira que ele concorreu e obteve mais 600 votos. “O convite para concorrer foi ao meu pai, mas ele achou melhor que eu viesse como candidato, mas não venci. Porém o que eu vivi durante a campanha me fez ter vontade de fazer algo pelo povo. A minha primeira atitude foi visitar cada eleitor que eu tinha ido pedir voto e agradeci. Depois montei um pequeno escritório em casa para atender as pessoas. Eu ajudo em consultas. Tenho uma rede de parceiros e amigos que são donos de clínicas e médicos que conseguem dar desconto a até atender de graça. A saúde é algo muito delicado e o atendimento pelo SUS Muitas vezes demora muito e eu tento ajudar quem me procura”, disse o vereador.

VEJA MAIS

Nome ligado ao empreendimento

O nome que o tornou conhecido é porque Gabriel começou a vender batata frita junto com o pai, o seu Leandro Oliveira, ainda muito jovem, em um carro de lanche na praça do Cristo Redentor, ao lado na Câmara Municipal.

“Até hoje ainda vendo. Eu cresci vendo o meu pai vender a batata e hoje temos o nosso carro da batata que vende coxinha, na praça do Cristo e mesmo com meu trabalho na assistência social, eu ainda vou para lá sempre que dá”, disse.

A venda de batata frita é o negócio da família há duas gerações. “Sempre fomos ambulantes. Começou com meu tio, já falecido e depois com meu pai e é também o meu negócio. Somos vendedores ambulantes com orgulho”, disse Gabriel Batata.