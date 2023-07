Morre vereador de Castanhal que se envolveu em acidente na BR-316

​Morreu na noite deste domingo (9) Elizeu Franco, vereador da cidade de Castanhal que se envolveu em um acidente de trânsito no início da tarde de hoje (9) no quilômetro 70 da BR-316, naquele município. As informações iniciais apontam que o político teria perdido o controle do carro de passeio em que estava e colidiu com o pórtico de entrada da cidade.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver agentes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorrendo a vítima. Pessoas que estavam no local afirmaram que ele foi encaminhado à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

“Acidente aqui com um vereador. Ele deu na placa de Castanhal. Perdeu o controle do carro e deu-lhe aí. Estão ajudando ele, o bombeiro”, afirma um homem nas gravações.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que o Elizeu sofreu várias fraturas devido ao impacto da colisão. “Após ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, o condutor foi encaminhado para a UPA de Castanhal. Uma equipe da PRF se fez presente no local para garantir a segurança do trânsito e para realização do levantamento de informações que irão subsidiar a elaboração do laudo pericial que irá apontar as causas do referido acidente”, disse o comunicado.